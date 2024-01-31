ثنائي الدوري الإنجليزي مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن اهتمام أندية من الدوري الإنجليزي بالتعاقد مع عمر مرموش لاعب منتخب مصر و آينتراخت فرانكفورت.

تألق مرموش مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم أفريقيا بكوت ديفوار قبل خروج الفراعنة من دور الـ16.

بحسب ما ذكرته صحيفة “بيلد” الألمانية فإن ثنائي الدوري الإنجليزي توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد يراقبان عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

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وأكدت الصحفية على وجود اهتمام من جانب كلا الناديين بضم الاعب في الفترة القادمة.

حدد نادي آينتراخت فرانكفورت قيمة اللاعب بـ 30 مليون يورو، والجدير بالذكر أن مرموش يرتبط بعقد مع النادي الألماني حتى يونيو 2027.

كان مرموش قد انتقل إلى آينتراخت في صفقة مجانية من فولفسبورج الصيف الماضي

شارك الدولي المصري مع آينتراخت في 25 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة.