وجهة مورينيو القادمة بعد الرحيل عن روما

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة بخصوص وجهة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المقبلة بعد الرحيل عن فريق روما.

كان نادي روما الإيطالي قد أعلن إقالة مورينيو بسبب تراجع أداء الفريق والخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق أمام ميلان.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن المقربين من مورينيو أكدوا أن المدرب البرتغالي أبدى رغبته في العودة إلى مانشستر يونايتد مرة اخرى.

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أوضح التقرير أن مورينيو يرفب في العمل مع النظام الجديد تحت قيادة السير جيم راتكليف.

يرى مورينيو أن ولايته الاولى لم تظهر كفاة قدراته وإنجاز خطته طويلة الأمد مع الشياطين الحمر.

وكان مورينيو قد تولى قيادة مانشستر يونايتد عام 2016 بعد رحيل المدير الفني الهولندي لويس فان جال، وقاد الفريق للفوز بالدوري الأوروبي وكأس الرابطة في موسمه الأول.