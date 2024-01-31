أول تعليق من أمرابط على خروج المغرب من كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق سفيان أمرابط لاعب خط وسط منتخب المغرب على الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد الخسارة من جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0، ضمن مباريات دور الـ16.

وكتب أمرابط عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "منذ اليوم الأول الذي بدأنا فيه هذه المغامرة، جئنا إلى كوت ديفوار بهدف واحد، أن نجعل الكل سعيدا وفخورا بنا، لقد كنا في حاجة إلى إعادة الكأس إلى الوطن، لأن هذا هو ما يستحقه الشعب المغربي، وفي النهاية تركنا دمنا وعرقنا ودموعنا في الملعب، لكنه لم يكن مكتوب لنا".

وأضاف: "أريد أن أشكر الجميع، زملائي والمدربين، وجميع الموظفين الذين يعملون على مدار الساعة من أجل مصلحة المنتخب، نحن عائلة واحدة كبيرة ونتحمل المسؤولية في الأوقات الجيدة وخاصة في اللحظات السيئة".

وواصل: "وأخيرا كلمة للجماهير، شكرا لكم على كل دعمكم كما هو الحال دائما. أنتم بلا شك أفضل المشجعين في العالم، حتى في الهزيمة تظهرون حبكم لبلدكم ولمن يمثلونكم، وأنا فخور أكثر من أي وقت مضى كوني مغربي".

واختتم: "إن شاء الله سنعود أقوى من أي وقت مضى، المغرب 2025".

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