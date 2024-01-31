شكرا لقرائتكم خبر عن نور أبو زيد: حب الغير والروح الحماسية أهم ما يميز جيل كرة اليد الحالى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد نور أبو زيد، مدير منتخب كرة اليد، أن حب الغير والروح الحماسية والالتزام والطموح أهم ما يميز الجيل الحالى لمنتخب كرة اليد الفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن وجود عدد كبير من المحترفين فى أوروبا ساهم فى تطوير نتائج المنتخب بشكل كبير.
وقال نور، خلال ندوة تكريم ”الخليج 365” أنه يحلم مثل باقى اللاعبين والجهاز الفنى بوقوف هذا الجيل على منصة التتويج فى أولمبياد باريس القادمة، مشيرا إلى أن هذا الهدف الأساسى فى المرحلة المقبلة.
ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.
واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.
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