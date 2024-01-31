نور أبو زيد: حب الغير والروح الحماسية أهم ما يميز جيل كرة اليد الحالى

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القاهرة - سامية سيد - أكد نور أبو زيد، مدير منتخب كرة اليد، أن حب الغير والروح الحماسية والالتزام والطموح أهم ما يميز الجيل الحالى لمنتخب كرة اليد الفائز بلقب كأس الأمم الأفريقية، مشيرا إلى أن وجود عدد كبير من المحترفين فى أوروبا ساهم فى تطوير نتائج المنتخب بشكل كبير.

وقال نور، خلال ندوة تكريم ”الخليج 365” أنه يحلم مثل باقى اللاعبين والجهاز الفنى بوقوف هذا الجيل على منصة التتويج فى أولمبياد باريس القادمة، مشيرا إلى أن هذا الهدف الأساسى فى المرحلة المقبلة.

وحرص ”الخليج 365” على تكريم منتخب كرة اليد "رجال" فى مقر الجريدة، بعد إنجاز التأهل لأولمبياد باريس 2024، بعد حصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة التاسعة فى تاريخه فى النسخة التى نظمتها مصر باستاد القاهرة.