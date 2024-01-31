مفاجأة مدوية بشأن فوز ميسي بجائزة «الأفضل» 2023

الشارقة - اميمة ياسر -

فجر الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، مفاجأة مدوية بشأن فوز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "ذا بيست" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وجاء تتويج قائد منتخب الأرجنتين بالجائزة للمرة الثالثة في تاريخه خلال شهر يناير 2024، مفاجئا وخارج التوقعات تماما، حيث تفوق على النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وفي تصريحات أبرزتها تقارير إعلامية بريطانية، قال مارتينيز إن العديد ممن شاركوا في التصويت، لم تكن لديهم دراية كافية بالفترة الخاصة باختيار اللاعبين والمدربين.

وأوضح مدرب منتخب البرتغال: "البعض كان يعتقد أن فترة التقييم تشمل بطولة كأس العالم 2022"، التي فاز بها منتخب الأرجنتين في 18 ديسمبر 2022 في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق، إن فترة التقييم ستبدأ من اليوم التالي مباشرة لنهاية كأس العالم، في 19 ديسمبر 2022، لاختيار الأفضل عن العام الماضي.

وأضاف روبرتو مارتينيز: "أنا أيضا لم أكن أعرف فترة التقييم بدرجة دقيقة، لذلك قمت باختيار الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، بناء على مستواه في كأس العالم 2022، وما قدمه بعدها مع إنتر ميلان الإيطالي"، قبل انضمامه في الصيف الماضي إلى النصر السعودي.