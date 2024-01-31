شكرا لقرائتكم خبر 7 أندية وقعت مع لاعبين جدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت مساء أمس الأول فترة الانتقالات الشتوية لدوري روشن السعودي للمحترفين وعمدت عدة أندية إلى تعاقدات دعمت بها صفوفها وسعت للاستفادة من هذه الفترة بإبرام الصفقات لتقوية الفريق وتعزيز النواقص الفنية.

وكان سوق الانتقالات هادئا على غير العادة، حيث شهد إبرام 25 صفقة فقط قامت بها 7 أندية من أصل 18 فريقا، وهذا لم يحدث في أي فترة سابقة، في حين فضل 11 ناديا الاستمرار بدون تعاقدات وتأجيل كل التغييرات حتى الصيف.

ويتصدر نادي الاتفاق الأندية كأكثر ناد قام بتعاقدات خلال شهر يناير بواقع 7 صفقات عزز بها صفوفه تحت قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد والذي سعى بدوره لاستغلال سوق الانتقالات بأفضل صورة ممكنه لتحسين وضع الفريق والعودة القوية بعد فترة التوقف الحالية والسعي لتسجيل نتائج إيجابية تمكنه من الحصول على مركز أفضل مما هو عليه الآن، حيث يحتل المركز الثامن في سلم الترتيب.

صفقات شتاء دوري روشن:

التعاون:

إبراهيم الشعيل

صالح أبو الشامات

الأرجنتيني جوانكا

محمد بكر

محمد الكويكبي

‏الاتفاق:

هارون كمارا

الإسباني ميدران

الكاميروني إيكامبي

عبدالرحمن العبود

الإيفواري فوفانا

خالد الغنام

عبدالله مادو

‏الاتحاد:

سعد الموسى

محمد المحاسنة

حامد الغامدي

أحمد الغامدي

الشباب:

مصعب الجوير

البرازيلي فيتينهو

الكرواتي راكيتيش

مصطفى ملائكة

‏الهلال:

البرازيلي لودي انضمام محمد الربيعي

‏أبها:

الكونغولي مارسيل تيسيران

‏النصر: