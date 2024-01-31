البرغوث ميسي يلتقي رونالدو في الرقصة الأخيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه أنظار العالم اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض، وبالتحديد ملعب «المملكة آرينا»، حيث ستقام مواجهة النصر وإنتر ميامي.

وتحت وسم عالمي أطلق عليه «الرقصة الأخيرة»، سيلتقي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أسطورتا البرتغال والأرجنتين مجددا في قمة كروية ستجمعهما ضمن بطولة كأس موسم الرياض.

وسيعود تنافس النجمين الأيقونيين ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأمريكي وكريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي إلى الواجهة مجددا بعد سنوات من تنافسهما على الملاعب الأوروبية وتحديدا في ملاعب الدوري الإسباني إبان مواجهاتهما التاريخية في كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.

وتعد المواجهة أقوى منافسه عبر تاريخ كرة القدم واستمرت لسنوات طويلة وحقق اللاعبان 13 كرة ذهبية «8 كرات ذهبية للأرجنتيني ميسي و5 كرات ذهبية للنجم البرتغالي رونالدو.

واحتكر الأسطورتان هذه الجائزة أكثر من 12 عاما وهي المنافسة الأطول في تاريخ «البالون دور»، حيث تواجها في 27 مباراة سابقة، 16 مباراة فاز فيها ميسي و11 مواجهة انتصر رونالدو.

وسيدخل نادي النصر مواجهة إنتر ميامي بغياب أكثر من 7 لاعبين يتقدمهم علي لاجامي وعبدالرحمن غريب وعبدالله الخيبري وسيكو فوفانا وساديو ماني وسامي النجعي وراغد النجار.

وتعتبر هذه أول مباراة لنادي النصر في فترة التوقف وذلك عكس إنتر ميامي الذي خاض أربع مباريات وديه، خسر من نيويورك سيتي 2-1 وتعادل مع منتخب السيلفادور وخسر من دالاس الأمريكي 1-0 وخسر من الهلال السعودي 4-3.

أبرز أرقام ميسي ورونالدو قبل المواجهة: