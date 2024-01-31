الامارات | منتخب عربي جديد يودع كأس آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب إيران المنقوص طوال الوقت الاضافي، على المنتخب السوري وصعد إلى الدور ربع النهائي من كأس اسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر بفوزها بركلات الترجيح 5-3 عقب انتهاء الوقتان الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1 على استاد عبد الله بن خليفة.

وافتحت إيران التسجيل من ركلة جزاء عن طريق مهدي طارمي (34) وعادلت سوريا عن طريق عمر خريبين من ركلة جزاء ايضا في الدقيقة 64.

وفي ركلات الترجيح سجل لاعبو إيران من محاولاتهم الخمس، في حين أخفق فهد اليوسف من سوريا.

وتلتقي إيران الساعية الى احراز لقبها الرابع والاول منذ عام 1976، السبت المقبل في ربع النهائي مع اليابان التي تخطت البحرين بالفوز عليها 3-1 في وقت سابق الاربعاء على استاد المدينة التعليمية.