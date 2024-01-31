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ليفربول يتقدم على تشيلسي بثنائية في الشوط الأول

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ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق الإنجليزي الشوط الأول متقدمًا على بثنائية دون رد في المباراة المقامة الآن على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة 22 من الممتاز لكرة القدم.

سجل ديوجو جوتا هدف تقدم ليفربول في الدقيقة 23 من الشوط الأول، ثم أضاف كونور برادلي الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 39 .

بدا ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: كونور برادلي- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان دايك- جو جوميز

الوسط : دومينيك سوبوسلاي- أليكسيس ماك أليستر- كورتس جونز

الهجوم: ديوجو جوتا- داروين نونيز- لويس دياز

بينما بدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: دوردي بيتروفيتش

الدفاع: أكسيل ديساسي- تياجو سيلفا- بينوا بادياشيلي- بن تشيلويل

الوسط: موسيس كايسيدو- كونور جالاجير- إنزو فيرنانديز

الهجوم: نوني مادويكي- كول بالمر- رحيم ستيرلينج

ويتربع فريق ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال الوصيف، بينما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 31 نقطة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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