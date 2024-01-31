مانشستر سيتي يتقدم على بيرنلي بثنائية الفاريز في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق مانشستر سيتي الشوط الأول من مباراته امام بيرنلي متقدماً بهدفين دون رد في إطار منافسات الجولة 22 لبطولة الدوري الإنجليزي.

سيطر مانشستر سيتي تماماً على وسط الملعب منذ الدقيقة الأولى، واعلن عن رغبته في حسم اللقاء مبكراً.

وترجم الأرجنتيني الدولي تفوق السيتي في الدقيقة 16 بعدما سجل أول أهداف اللقاء بعد تمريرة حاسمة من الخطير ماتيوس نونيز.

واصل السيتي ضغطه الهجومي واجبر بيرنلي على الترجع لمناطق الدفاعية لإغلاق المساحات أمام الهجوم الأزرق.

وفي الدقيقة 22 يعود جوليان الفاريو ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه لتنته أحداث الشوط بنتيجة 2-0.