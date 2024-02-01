شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 31 - 1 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 31 - 1 - 2024، شهد العديد من الأخبار الهامة، منها وسام أبو علي يغير ترتيب مسددى الركلات الثابتة بالأهلي.

كولر يطلب تقريرا عن المصابين فى الأهلي قبل استئناف التدريبات

طلب مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تقريرا من الجهاز الطبي عن حالة السداسي المصاب، رضا سليم وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر وخالد عبد الفتاح ومحمود متولي وكريم نيدفيد، والذين غابوا عن معسكر فريقهم الأخير في دولة الإمارات.

وسام أبو علي يغير ترتيب مسددى الركلات الثابتة بالأهلي