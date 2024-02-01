شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى والزمالك وسبورتج فى الجولة الـ17 بدورى مرتبط اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم الأربعاء، مواجهات قوية على صعيد الجولة السابعة عشر بدورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 للموسم المحلى 2023/2024.

وشهدت هذه الجولة فوز كل من الأهلى على المعتدى 37/29، والزهور على العبور 24/18، والزمالك على سموحة 37/30، والشمس على الطيران 20/19، وطلائع الجيش على أصحاب الجياد 31/22، والأوليمبى على هليوبوليس 29/26، وسبورتنج على الترسانة 34/24، والبنك الأهلى على الجزيرة 24/23.

وأعلن اتحاد كرة اليد انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد 2 فبراير بدلاً من يوم 6 عقب انتهاء بطولة كأس الأم الأفريقية التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير.

وتشهد الجولة الأولى لقاءات بين كل من: سموحة مع الزمالك، وسبورتنج مع طلائع الجيش، والأهلى مع هليوبوليس، والبنك الأهلى مع الجزيرة، فيما يلتقى الأهلى والزمالك يوم 16 فبراير ضمن الجولة الخامسة.