شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعاقد رسميا مع حاتم سكر لاعب الزمالك فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي الإسماعيلي رسمياً مع حاتم سكر، لاعب الزمالك، لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر، بعد حصول اللاعب على الاستغناء الخاص به من الفريق الأبيض.
ومنح مسئولو نادى الزمالك حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الاستغناء الخاص به، ليصبح لاعبًا حرًا يحق له التوقيع لأى فريق دون الرجوع لنادى الزمالك.
وكان الزمالك قرر فسخ التعاقد مع عبد الله جمعة، لاعب الفريق، ليرحل عن صفوف الأبيض خلال الساعات الجارية، وتم فسخ التعاقد بينه وبين ناديه بالتراضى.
ووافق الزمالك على فسخ عقد اللاعب، حيث ينتهى عقده مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم ويحق له الرحيل لأى فريق في يناير.
من ناحية أخرى، قرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان من المقرر عقده فى السابعة مساء غد الخميس، للإعلان عن الجهاز الفنى الجديد، ليوم الاثنين المقبل بسبب بعض الأمور التنظيمية.
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