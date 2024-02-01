شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعاقد رسميا مع حاتم سكر لاعب الزمالك فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد نادي الإسماعيلي رسمياً مع حاتم سكر، لاعب الزمالك، لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر، بعد حصول اللاعب على الاستغناء الخاص به من الفريق الأبيض.

ومنح مسئولو نادى الزمالك حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق الاستغناء الخاص به، ليصبح لاعبًا حرًا يحق له التوقيع لأى فريق دون الرجوع لنادى الزمالك.