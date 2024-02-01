شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب اليد يعلن انتقاله إلى نادى ساران الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد ممدوح هاشم، قائد منتخب مصر لكرة اليد، انتقاله إلى نادي ساران الفرنسي، خلال الفترة المقبلة. وقال هاشم خلال استضافته في قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي خالد خيري، إنه أتم اتفاقه مع الفريق الفرنسي.

وتابع أنه وقع مع ساران الفرنسي لمدة ستة أشهر، وسيوقع مع ناد آخر بعد نهاية هذه الفترة. وكان منتخب مصر لكرة اليد حقق لقب كأس أمم إفريقيا لكرة اليد، للمرة التاسعة في تاريخه عقب الفوز على منتخب الجزائر في المباراة النهائية بنتيجة 29-21.