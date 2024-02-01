شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول ظهور لسيف فاروق جعفر بعد العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد سيف فاروق جعفر لصفوف نادى الزمالك، وتم قيده فى قائمة الفريق بشكل رسمى، بعدما توصل مسئولى القلعة البيضاء لاتفاق مع نظرائهم فى بيراميدز على عودة اللاعب مقابل سداد 6 ملايين جنيه.

وتواجد سيف فاروق جعفر داخل مقر الزمالك فى الساعات الماضية من أجل التوقيع على عقود عودته للقلعة البيضاء، ليتم بعدها قيده فى القائمة على سيستم اتحاد الكرة.



حسام المندوه وسيف فاروق جعفر

وقرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان من المقرر عقده فى السابعة مساء غد الخميس، للإعلان عن الجهاز الفنى الجديد، ليوم الاثنين المقبل بسبب بعض الأمور التنظيمية.