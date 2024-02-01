الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وداع

كشف مقربون من لاعب أجنبي بأحد أندية دوري المحترفين أن اللاعب قام بوداع زملائه اللاعبين، بعدما أبلغته إدارة النادي بالاستغناء عن خدماته على الرغم من أن عقده مستمر حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك لأن النادي بصدد التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

عودة

يُمني لاعب دولي سابق يلعب لأحد أندية المحترفين النفس بالعودة مجدداً إلى فريقه الذي اكتشفه في بدايته، وأسهم في تطوير مستواه. وقال إنه يتمنى أن يلعب له ولو لمباريات قليلة، قبل أن يعتزل، ومن ثم ينتقل إلى التدريب في نفس النادي.

تقنية

قال مدرب وإداري سابق لأحد أندية دوري الدرجة الأولى، إن غياب تقنية الحكم الفيديو «الفار» عن مباريات المسابقة، أثر سلباً في نتائج الكثير من المباريات، مشيراً إلى أنه لو تم استخدام «الفار» لتغير الترتيب الحالي للمسابقة.