الامارات | دبي تطلق «الدوري العام للنزلاء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي وشرطة دبي إطلاق «الدوري العام للنزلاء» الأول من نوعه في المنطقة المخصص لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والذي يقام خلال الفترة من السابع من فبراير الجاري إلى الـ31 من مايو المقبل، ويشارك فيه 14 فريق كرة قدم، يتنافسون وفق نظام دوري السداسيات، ويهدف إلى «تعزيز ممارسة النشاط البدني داخل المؤسسات العقابية ومراكز التوقيف».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ومدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بشرطة دبي، العميد مروان جلفار، ورئيس اللجنة المنظمة للحدث، سالم الكربي، بحضور نائب مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالوكالة، العميد صلاح بوعصيبة.

وأكد ناصر أمان آل رحمة «تأتي هذه المبادرة بعد النجاح الذي شهده (برنامج نزلاء الرياضة)، الذي حقق مكاسب كثيرة من أبرزها تأهيل 1800 نزيل ونزيلة في دورات متخصصة، وتأهيل أكثر من 100 نزيل ونزيلة في دورات متخصصة ومعتمدة تأهلهم للعمل في القطاع الرياضي في بلادهم، كما أن 20% من النزلاء مارسوا في بلادهم المهن الرياضية التي تم تأهيلهم فيها، وتم تنظيم 23 دورة تأهيلية بين التدريب والتحكيم».

من جانبه، قال سالم الكربي: إن الدوري سيقام على مدار موسم كامل مثل الدوري العام لكرة القدم، وستقام البطولة في سجن العوير، وتدار العملية التحكيمية وفق قوانين اتحاد الإمارات لكرة القدم.