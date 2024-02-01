الامارات | رئيس الاتحاد السعودي: تصرف مانشيني غير مقبول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن مغادرة مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي مانشيني، الملعب قبل ركلة الترجيح الأخيرة في الخسارة 4-2 أمام كوريا الجنوبية، أول من أمس، كان تصرفاً غير مقبول، لكنه أبدى رضاه عن الأداء الفني للمدرب. وقال المسحل في تصريحات صحافية: «لا نقبل تصرفه، لكن المدرب اجتمع مع اللاعبين، وشكرهم على الأداء المشرف، لأن اللاعبين كانوا متأثرين بهذه الهزيمة. وكعمل فني نشعر بالرضا التام».

وأضاف «سنجتمع مع المدرب، ونعرف ما الذي حصل. ويحق له توضيح وجهة نظره، وسنرى بعدها الإجراء المناسب».

وعن تكهنات إقالة المدرب، قال المسحل «هذا الكلام من السابق لأوانه، ونشعر بالرضا التام عن العمل الفني للمدرب، لكن سنبحث التصرفات ونُقيّمها. لا نريد الاستعجال في أي شيء، لكننا في مجلس الإدارة نشعر بالرضا عن أداء المدرب والجهاز الفني. وقفنا نداً أمام منتخب كوريا الجنوبية، وخسرنا بركلات الترجيح، ولكل حادث حديث». وقال مانشيني إنه فخور بما قدمه لاعبوه، رغم وداع كأس آسيا من دور الـ16. واعتذر لمغادرته ملعب اللقاء مبكراً أثناء ركلات الترجيح التي خسرها فريقه بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.