الامارات | شباب الأهلي يشارك في بطولة «وين لاين» الودية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن شباب الأهلي عن مشاركته في بطولة «وين لاين» الودية، بمشاركة أندية كايرات الكازاخستاني، وروستوف الروسي وسبارتاك موسكو الروسي. وتقام البطولة في أبوظبي من الثاني إلى 14 الجاري.

وذكر شباب الأهلي على حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن البطولة ستقام بنظام الدوري من دور واحد على استاد آل نهيان في أبوظبي، إذ سيفتتح «الفرسان» مشواره غداً بمواجهة روستوف، بينما يلعب مع كايرات الثلاثاء المقبل، ويختتم مبارياته بمواجهة سبارتاك موسكو في التاسع من الشهر الجاري.

ويستعد شباب الأهلي لمواجهة حتا في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين في 12 من الشهر الجاري، إذ يحتل «الفرسان» المركز الثالث في الترتيب برصيد 24 نقطة، بفارق ست نقاط عن المتصدر الوصل (30 نقطة)، بينما لدى العين الوصيف 25 نقطة.