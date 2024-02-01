الامارات | البطائح يقترب من درع دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز البطائح على ضيفه خورفكان، أول من أمس، في المباراة النهائية الأولى لدوري كرة الصالات بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقت الرسمي بالتعادل 2-2. وقطع البطائح خطوة كبيرة نحو إحراز درع الدوري، حين يلتقيان مجدداً في المباراة النهائية الثانية يوم الثالث من الشهر الجاري في خورفكان. وسجل هدفي البطائح محمد عبيد وراشد عبيد، بينما سجل هدفي خورفكان سعود خالد وحسين مال الله. وفي حال لم يتم حسم هوية البطل في أول مباراتين، يتم الاحتكام إلى مباراة فاصلة تقام في السادس من فبراير الجاري.