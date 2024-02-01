الامارات | 10 أحداث رياضية عالمية ومحلية في أبوظبي خلال فبراير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستحوذ 10 فعاليات رياضية في أبوظبي على الاهتمام، وتختطف الأنظار على مدار شهر فبراير الجاري، واللافت أن الأحداث الرياضية متنوعة، ولا ترتكز على نشاط واحد، بداية من «كأس وين لاين» لكرة القدم وصولاً إلى النسخة السادسة من طواف الإمارات للدراجات للرجال والنسخة الثانية للسيدات.

«الإمارات اليوم» تنشر أبرز الفعاليات خلال الشهر الجاري في أبوظبي.

«كأس وين لاين»

يستضيف استاد آل نهيان بنادي الوحدة مسابقة «كأس وين لاين» لكرة القدم خلال الفترة من الثاني إلى الـ14 من فبراير، بمشاركة فريق شباب الأهلي إلى جانب ناديي سبارتاك وروستوف الروسيين وكايرات الكازاخستاني.

«تنس مبادلة»

تستضيف مدينة زايد الرياضية خلال الفترة من الثالث إلى الـ11 من فبراير الدورة الثانية من بطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس 2024، بمشاركة مواهب استثنائية عدة، بما يشمل 28 لاعبة في فئة الفردي، و16 فريقاً في فئة الزوجي، وتكمن أهمية هذه البطولة في قيمة جائزتها المالية البالغة 900 ألف دولار، إضافة إلى نقاط التصنيف.

سباق الجري

ستكون الفرصة مواتية أمام أفراد المجتمع لنشر الأمل، ودعم أولئك الذين يخوضون معاركهم نحو طريق التعافي من مرض السرطان، وذلك من خلال المشاركة في سباق الجري للتوعية بمرض السرطان 2024، والذي يقام في الرابع من فبراير الجاري في جزيرة المارية، وأمام المتسابقين فرصة للاختيار من بين فئات السباق المحددة ب‍(1 كم و3 كم و5 كم و10 كم).

سباق مدينة الرياض

تستقبل مدينة الرياض في أبوظبي عند السادسة من مساء الأربعاء المقبل، سباقاً مجتمعياً للجري، لمسافات (1 -3 -5 كلم)، والسباق بمثابة فرصة من أجل الإبقاء على الحالة البدنية مرتفعة، خصوصاً في ظل الأنشطة الرياضية الأخرى.

طواف الإمارات للدراجات (سيدات)

تستقبل أبوظبي المرحلة الثانية والثالثة والرابعة من طواف الإمارات للسيدات الذي يقام خلال الفترة من الثامن إلى الـ11 من فبراير، فيما ينطلق السباق يوم الخميس المقبل في الثامن من فبراير في دبي لمسافة 122 كم، فإن المرحلة الثانية تقام في التاسع من فبراير (من باب النجوم المغيرة في مدينة المرفأ-مدينة زايد لمسافة 133 كم)، وتنطلق المرحلة الثالثة «الجبلية» يوم السبت 10 فبراير لمسافة 128 كم (من متحف شرطة العين بمدينة العين إلى قمة جبل حفيت)، ويختتم الطواف بأبوظبي 11 فبراير.

طواف الإمارات المجتمعي

سيقام السباق المجتمعي الترويجي لطواف الإمارات يوم 10 فبراير لمسافة 15 كم أو 30 كم أو 60 كم، يتنافس خلاله المشاركون في الصعود إلى قمة جبل حفيت.

سباق ضد الساعة

يقام طواف الإمارات المجتمعي في جزيرة الحديريات يوم 16 فبراير، وذلك ترويجاً لطواف الإمارات 2024، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، وستكون المنافسة على سباق لمسافة 13.75 كم (سباق فردي ضد الساعة).

تحدي باها أبوظبي

تستقبل تلال سويحان يوم 17 الجاري، المرحلة الرابعة من «تحدي باها أبوظبي» ويضم التحدي المجتمعي نخبة من المتسابقين من جميع أنحاء العالم، خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي.

الجري وركوب الدراجات

ينظم مجلس أبوظبي الرياضي النسخة الأولى من فعالية الجري وركوب الدراجات يوم 18 الجاري على كورنيش أبوظبي، بمشاركة عدّائين ودرّاجين من جميع الأعمار.

طواف الإمارات للدراجات

تنطلق النسخة السادسة من طواف الإمارات للدراجات من منطقة الظفرة يوم 19 الجاري لمسافة 143 كم، تليها المرحلة الثانية (ضد الساعة لمسافة 12.1 كم) في جزيرة الحديريات، ثم المرحلة الثالثة في 21 فبراير (من جزيرة المرجان-جبل جيس لمسافة 176 كم)، وينطلق المتسابقون في اليوم التالي من نادي ضباط شرطة دبي وصولاً إلى «دبي هاربور» لمسافة 173 كم، أما المرحلة الخامسة 23 فبراير (من العقة-أم القيوين لمسافة 182 كم)، وتليها المرحلة قبل الأخيرة في 24 فبراير (من متحف اللوفر أبوظبي إلى كاسر الأمواج) لمسافة 138 كم، وتختتم النسخة بالعين في 25 فبراير لمسافة 161 كم.