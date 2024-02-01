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ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أوساسونا

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ياسر رشاد - القاهرة - نرصد لكم ترتيب بعد فوز فريق على نظيره أوساسونا في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل فيتور روكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

بدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من: 

حارس المرمى: بينيا

الدفاع: كوندي - أراوخو - كوبارسي - كانسيلو

الوسط: جوندوجان - دي يونج - بيدري

الهجوم : لامين يامال - ليفاندوفسكي - فيران توريس

بهذا الانتصار يرفع فريق برشلونة رصيده إلى النقطة 47 ليبقى في المركز الثالث لجدول ترتيب الدوري الإسباني "الليجا"، بينما يبقى أوساسونا في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني حاليًا :

1 – جيرونا .. 55 نقطة

2 – .. 54 نقطة

3 – برشلونة .. 47 نقطة

4 – أتلتيكو مدريد .. 44 نقطة

5 – أتلتيك بيلباو .. 42

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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