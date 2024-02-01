ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة وأتلتيكو مدريد

يقدم موقع “365 كورة”جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على أوساسونا، وفوز أتلتكيو مدريد على رايو فاليكانو في الجولة الـ22.

نجح برشلونة في الفوز على أوساسونا بهدف دون ردن وعلى الجانب الآخر نجح أتلتيكو مدريد في خطف فوز مثير من رايو فاليكانو بهدفين مقابل هدف، ليقتنص ثلاث نقاط غالية في مشوار الدوري.

لا يزال يعتلي جيرونا صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ55 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن ريال مدريد الوصيف، ويليه أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 47 نقطة متساوياً مع برشلونة صاحب المركز الرابع.