نادي الزمالك ينجح في قيد المهاجم الأوغندي

محمد اسماعيل - القاهرة - قيد نادي الزمالك اللاعب الأوغندي ترافيس موتيابا، بعد التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365" نجاح نادي الزمالك في قيد ترافيس في قائمته قبل غلق القيد.

وكان قد وصل اللاعب صاحب الـ18 عاما إلى القاهرة مساء يوم الإثنين الماضي، ووقع على عقود انضمامه للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وشارك ترافيس مع المنتخب الأول الأوغندي في 11 مباراة سجل خلالها هدفا.

اقرأ أيضًا:

"بعد صفقة عبد الله السعيد".. كل ما تريد معرفته عن صفقات الدوري المصري 2024

الزمالك ينهي صفقة مصطفى أشرف لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ