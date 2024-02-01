رسميا.. الأهلي يعلن قيد 7 لاعبين في القائمة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي أن الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم استقر على قيد 7 لاعبين في القائمة الإفريقية.

وجاءت قائمة الـ 7 لاعبين كالتالي: وسام أبو علي - حازم جمال - إسلام عبدالله - إبراهيم عبد الحكيم - يوسف سيد عبدالحفيظ - مصطفى أبوالخير - محمد عبدالله.

وكشف مصدر لموقع "الخليج 365"أنه كان يتبقى للأهلي 6 مقاعد في أفريقيا، لكن المارد الأحمر استخدم حقه في استبدال لاعب "لم يشارك في أي مباراة" والأقرب هو محمد فخري بعد رحيله نهائيا.

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