رسميا.. الأهلي يعلن قيد 7 لاعبين في القائمة الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
أعلن النادي الأهلي أن الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم استقر على قيد 7 لاعبين في القائمة الإفريقية.
وجاءت قائمة الـ 7 لاعبين كالتالي: وسام أبو علي - حازم جمال - إسلام عبدالله - إبراهيم عبد الحكيم - يوسف سيد عبدالحفيظ - مصطفى أبوالخير - محمد عبدالله.
وكشف مصدر لموقع "الخليج 365"أنه كان يتبقى للأهلي 6 مقاعد في أفريقيا، لكن المارد الأحمر استخدم حقه في استبدال لاعب "لم يشارك في أي مباراة" والأقرب هو محمد فخري بعد رحيله نهائيا.
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