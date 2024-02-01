"خلفا لجوارديولا".. يورجن كلوب يحقق رقما قياسيا مع ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز ليفربول بقيادة يورجن كلوب على نظيره تشيلسي بنتيجة 4-1، أمس الأربعاء، ضمن مباريات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذا الفوز حقق كلوب رقما قياسيا، حيث وصل الألماني إلى الانتصار رقم 200 مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، ولم يصل أي مدرب إلى هذا الرقم أسرع منه عدا بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي.

ونستعرض لكم أسرع 5 مدربين وصلوا إلى هذا العدد من الانتصارات.

1.بيب جوارديولا - 269 مباراة

2.يورجن كلوب - 318 مباراة

3.أليكس فيرجسون - 322 مباراة

4.جوزيه مورينيو - 326 مباراة

5.أرسين فينجر - 332 مباراة

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