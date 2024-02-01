شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يطير إلى الصين للدخول فى معسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير فجراليوم الخميس بعثة منتخب المصارعة الحرة الى الصين ، للدخول فى معسكر مغلق لمدة شهر، على أن يستمر المعسكر طوال شهر فبراير وحتى بداية مارس القادم.

وتتكون بعثة المصارعة فى معسكر الصين كل من محمود مصطفي مديرا فنيا وقائم بأعمال رئيس البعثة، ومعه اللاعبون، عبد الرحمن محمد، جمال عبدالناصر، عمر أمين، شهاب امام،عمرو رضا، أحمد خالد، مصطفي جبر، ضياء جودة.