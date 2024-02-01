شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يطير إلى الصين للدخول فى معسكر مغلق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تطير فجراليوم الخميس بعثة منتخب المصارعة الحرة الى الصين ، للدخول فى معسكر مغلق لمدة شهر، على أن يستمر المعسكر طوال شهر فبراير وحتى بداية مارس القادم.
وتتكون بعثة المصارعة فى معسكر الصين كل من محمود مصطفي مديرا فنيا وقائم بأعمال رئيس البعثة، ومعه اللاعبون، عبد الرحمن محمد، جمال عبدالناصر، عمر أمين، شهاب امام،عمرو رضا، أحمد خالد، مصطفي جبر، ضياء جودة.
كان منتخب المصارعة شارك فى بطولة الرانك العالمى، التى اٌقيمت بكرواتيا مؤخرا، وكذلك إقامة معسكر خارجى بعد البطولة هناك.
وضمت بعثة المصارعة فى كرواتيا خلال بطولة الرانك كلا من: محمد إبراهيم كيشو، عبد اللطيف منيع، مصطفى حسين، محمد مصطفى متولي، محمد علي جبر، ضياء جودة، ويوسف حميدة، عمرو رضا، مصطفى جبر، ضياء جودة وندى مدني وسمر حمزة.
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