شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية ترفض تقديم موعد استئناف الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

رفضت رابطة الأندية المصرية تقديم موعد استئناف الدوري بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر من أمم أفريقيا، وتمسكت الرابطة بالتنسيق مع اتحاد الكرة بأن تعود منافسات الدوري الممتاز من جديد بعد نهاية البطولة الأفريقية.

ووفقًا لجدول الدور الأول من الدوري، فإن المباريات الخاصة بالدوري المصري، ستعود من خلال الجولة الـ12 يوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأحد الماضى، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.