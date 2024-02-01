شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام أحمد حمدى صفقة الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق يجيد في مركز خط الوسط، وفي هذا التقرير نرصد ما قدمه أحمد حمدي مع الأهلي والجونة حتى احترف في الدوري الأمريكي تحديدا فريق مونتريال
أحمد حمدي صاحب الـ 25 عاما، خاض مع الأهلي 18 لقاء فقط سجل هدفين وصنع 3 ثم انتقل إلى الجونة، ولعب مع الجونة 42 لقاء سجل 7 وصنع 3.
وذهب حمدي للاحتراف إلى مونتريال الأمريكي ولعب 53 مباراة، سجل 3 فقط وصنع هدفا.
وقرر مسئولو نادى الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان من المقرر عقده فى السابعة مساء الخميس، للإعلان عن الجهاز الفنى الجديد، ليوم الاثنين المقبل بسبب بعض الأمور التنظيمية.
وكان الزمالك حدد السابعة مساء الخميس موعدًا لانعقاد المؤتمر الصحفى، إلا أنه تم التأجيل ليوم الاثنين المقبل بسبب قيام المجلس بتجهيز الأمور الخاصة بالمؤتمر.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز