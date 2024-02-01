شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أرقام أحمد حمدى صفقة الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادي الزمالك بشكل نهائي صفقة ضم أحمد حمدي لاعب الأهلي ومونتريال الكندي السابق، إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق.

أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق يجيد في مركز خط الوسط، وفي هذا التقرير نرصد ما قدمه أحمد حمدي مع الأهلي والجونة حتى احترف في الدوري الأمريكي تحديدا فريق مونتريال

أحمد حمدي صاحب الـ 25 عاما، خاض مع الأهلي 18 لقاء فقط سجل هدفين وصنع 3 ثم انتقل إلى الجونة، ولعب مع الجونة 42 لقاء سجل 7 وصنع 3.

وذهب حمدي للاحتراف إلى مونتريال الأمريكي ولعب 53 مباراة، سجل 3 فقط وصنع هدفا.