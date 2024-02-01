شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جوميز مدرب الزمالك الجديد إلى القاهرة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل خلال الساعات القليلة الماضية البرتغالى جوزيه جوميز إلى القاهرة لتولى المهمة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما توصل لاتفاق مع إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب

ويعقد جوميز جلسة مع حسين لبيب اليوم بمقر النادى، من أجل توقيع العقود ووضع الرتوش الأخيرة فى اتمام التعاقد.

واتفق جوزيه جوميز مع إدارة الزمالك علي اصطحاب ثلاث مساعدين أجانب في جهازه، سيكون من بينهم مدرب حراس مرمي، ومساعد.