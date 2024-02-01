شكرا لقرائتكم خبر عن محترف طائرة الزمالك الجديد يجتاز الكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتاز محترف فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك الجديد الصربى ميلان كاتيتش الكشف الطبى لإنهاء أجراءات قيده لتدعيم صفوف فريق رجال الكرة الطائرة بالزمالك الموسم الحالى.

ووصل المحترف أمس إلى القاهرة ومن المقرر أن يظهر فى تدريبات اليوم أو غدا وفقا لما يحدده الجهاز الفنى للفريق بقيادة أشرف أبو الحسن .

ويسعى فريق الزمالك فى هذه النسخة للاحتفاظ بالألقاب المحلية، بعد التتويج بالدورى الممتاز وكأس مصر الموسم المنقضى، وسط طموح الأهلى لاستعادة التألق المحلى مجددا وتصحيح الأوضاع بعد خسارة الدورى والكأس الموسم الماضى.

ويستكمل أشرف أبو الحسن القيادة الفنية لفريق الكرة الطائرة للفريق الأول خلفا لأحمد مصطفى الذى رحل مؤخرا عن قيادة الفريق الأبيض.