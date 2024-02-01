شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يقترب من الرحيل عن الاتحاد السكندرى بعد نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب خالد الغندور لاعب الاتحاد السكندرى من الرحيل عن زعيم الثغر بعد انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالى، وعدم تجديد عقده مجددا.

وأكد خالد الغندور لمسئولى الاتحاد السكندرى أنه يرغب فى الاكتفاء بالفترة التى قضاها مع زعيم الثغر ويرغب فى اللعب لأحد أندية القاهرة لظروف أسرية تجبره على البقاء فى القاهرة وعدم الانتقال إلى الإسكندرية.

وبدأ مسئولو نادى الاتحاد السكندرى سلسلة التفاوض مع خالد الغندور لتجديد عقده مع زعيم الثغر، باعتبار أن الغندور ينتهى عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالى.

وكان مسئولو نادى الاتحاد السكندرى يرغبون فى الإبقاء على خالد الغندور باعتباره من اللاعبين المؤثرين وأحد كباتن زعيم الثغر، ويقدم مستويات رائعة مع الفريق في الفترة الحالية، قبل أن يفاجأ بظروف اللاعب الأسرية.