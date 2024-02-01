شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر موافقة الكرامة السورى لضم محمود الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب الاتفاق مع السورى محمود الأسود لاعب نادى الكرامة ، ولا منتخب سوريا ،لضم اللاعب إلى صفوف الفريق الأبيض خلال الميركاتو الشتوى

ويرغب مسئولو الزمالك ضم اللاعب فى ظل صغر سنه، حيث يبلغ 21 عاما، إضافة إلى أنه لاعب بمنتخب سوريا

وينتظر مسئولو نادى الزمالك موافقة نادى الكرامة السورى على انتقال لاعبه للزمالك على سبيل الإعارة، حتى يتم قيد اللاعب فى قائمة الفريق.

ونجح مسئولو نادى الزمالك فى التعاقد مع أكثر من لاعب خلال الميركاتو الشتوى بعد أن تم انتهاء أزمة إيقاف القيد وسداد قسط المديونية المستحقة لاتحاد الكرة مع رحيل أكثر من لاعب.

وأعلن الزمالك عن ضم كل من عبد الله السعيد من بيراميدز و محمد شحاتة من طلائع الجيش و ناصر ماهر من فيوتشر، و الاوغندي ترافيس موتيبا، و أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، والفلسطينى ياسر حمد، ومهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال لاعب إنبي