كريستيانو رونالدو يغيب عن الرقصة الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عن مباراة إنتر ميامي الأمريكي "الرقصة الأخيرة"، في كأس موسم الرياض.

ويواجه النصر السعودية نظيره إنتر ميامي، في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد المملكة أرينا، في إطار منافسات كأس موسم الرياض، بمشاركة 3 فرق، النصر، الهلال من السعودية، إنتر ميامي الأمريكي بقيادة نجمه ليونيل ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو غير جاهز للمشاركة في المباراة، بعد الإصابة التي تعرض لها بتمزق في عضلة الساق.

وكان هذا اللقاء بمثابة المباراة الأخيرة التي تجمع بين كلا من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، إذ وضع منظمو كأس موسم الرياض عبارة "الرقصة الأخيرة" في إشارة للمواجهة بين الثنائي إلا أن الأمر بات صعبا.

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