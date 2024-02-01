7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو النادي الأهلي يوم 13 فبراير الجاري موعدا من أجل السفر إلى الجزائر ومواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم 16 في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أتم أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، إجراءات انضمامه إلى نادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعدما وقع على عقود الانتقال للدراويش وأنهى كل الإجراءات الخاصة به.

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