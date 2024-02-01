شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. المقاولون ينهي إجراءات قيد 8 صفقات شتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إجراءات قيد 8 لاعبين بعد ضمهم في فترة الانتقالات الشتوية الحالية ، وجاءت صفقات المقاولون العرب كالتالي:

محمد عنتر قادما من سيراميكا كليوباترا لمدة موسمين ونصف الموسم

محمود حليمو في صفقة انتقال حر قادما من سموحة لمدة موسمين ونصف.

محمود الشبراوي في صفقة انتقال حر قادما من الإسماعيلي لمدة موسمين ونصف.

أحمد عبد العزيز مودي في صفقة انتقال حر قادما من الهلال الليبي لمدة موسم ونصف.

فراس بن عايفية قادما من الصفاقسي التونسي في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف.

جواكيم اوجيرا من نادي رايون سبورت الرواندي لمدة موسمين ونصف.

أديوي معز إفيلوا مواليد 2004 معار من نادي سيراميكا كليوباترا.

أسامة النجار من طنطا إعارة 6 أشهر بنية البيع



محمد عنتر

وكان محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، قد أعلن رحيل 7 لاعبين عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري، وذلك بعد جلسة مع المدير الفني الجديد للفريق محمد عودة.

وقال عادل فى تصريحات لـ " الخليج 365"، "تم فسخ التعاقد مع الجزائري عماد الدين بوبكر بناءً على طلب اللاعب، لارتباطه بظروف شخصية فى بلاده، وقررنا أيضاً رحيل كل من، الحبيب أحمد حسن، يوسف مجدي عبد الغني، محمد شوقي غريب، العربي بدر، إسلام عبد النعيم، وعمرو مرعي.