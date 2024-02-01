بيلينجهام يقود ريال مدريد أمام خيتافي في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه لمباراته أمام خيتافي في منافسات الدوري الإسباني "الليجا".

تنطلق أحداث مباراة ريال مدريد وخيتافي في تمام العاشرة مساء اليوم الخميس في مباراة مؤجلة من الجولة العشرين للدوري الإسباني، على ملعب "كولسيوم ألفونسو بيريز".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، خلف جيرونا بفارق نقطة واحدة، وخيتافي يتواجد في المركز العاشر، بـ 29 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، تشواميني، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، خوسيلو.