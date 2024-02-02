الامارات | مظلات «كايت سيرف» تحلّق في جزر دبي   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد شواطئ جزر دبي يومي غد السبت وبعد غد الأحد، إقامة منافسات بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق بالمظلات (كايت سيرف) التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للموسم السابع على التوالي، ضمن فعاليات (يوم دبي البحري)، وبالتزامن مع حملة أجمل شتاء في العالم بشعار «قصص لا تنسى».

وذكر بيان صحافي: «يكتسب الحدث أهمية كبيرة، كونه أول فعاليات لجنة الإمارات للكايت سيرف والتجديف والتزحلق على الماء في عام 2024، وفرصة لعشاق هذه الرياضة التي باتت أكثر انتشاراً على شواطئ الإمارات التي يختارها دائماً عدد من الأبطال العالميين كمحطة إعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الـ33 في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس (باريس 2024) والتي تشهد وللمرة الأولى ظهور رياضة كايت سيرف ضمن الألعاب المعتمدة».

ويتضمن برنامج المنافسات في بطولة دبي المفتوحة 2024 التنافس على ألقاب أربع فئات، منها فئتان في اليوم الأول، الأولى «توين تيب» (رجال وسيدات ومواطنون وناشئون)، والثانية الاستعراض الحر (رجال وسيدات ومواطنون وناشئون) فيما تستكمل مراحل البطولة في اليوم الثاني عبر فئة هايدروفويل (رجال وسيدات ومواطنون وناشئون)، إضافة إلى و«ينيغ فويل» (رجال وسيدات ومواطنون).

من جانبه، قال المدير الفني للجنة الإمارات للكايت سيرف والتزحلق على الماء سامح الصغير، إن منافسات بطولة دبي المفتوحة 2024، تعد أولى فعاليات اللجنة في العام الجديد، حيث يعتبر الموعد المرتقب ملائماً كثيراً لطبيعة هذه الرياضة، ما يشجع كثيرين للمشاركة في الحدث، سواء أبناء الدولة أو ممن يقيمون على أرضها، وكذلك عدد من الأبطال المصنفين الذين يفضلون التدريب في شواطئ الإمارات.