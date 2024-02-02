مفاجأت بشأن تخبط فيتوريا قبل مواجهة مصر والكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر طلب الإعلان عن مدة غياب محمد صلاح مباراتين فقط، من أجل التأثير على المنافسين الذين قد يعتقدون بقدرة اللاعب على المشاركة، لكن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بادر بالإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بإصابة اللاعب.

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "محمد أبوجبل لم يكن يعلم بأنه سوف يشارك في مباراة مصر والكونغو الديمقراطية".

وواصل: "محمد حمدي الظهير الأيسر لعب نفس المباراة وهو مُصاب وأبلغ والده بأنه لن يلعب المباراة والذي فوجئ بالتواجد في اللقاء، كما أن بعض اللاعبين فوجئوا بالمشاركة الأساسية وهو ما يدل على عشوائية فيتوريا".

وأتم: "سمعت أن نادي الشباب السعودي مهتم بالتعاقد مع روي فيتوريا بشكل رسمي، والبرتغالي يريد الحصول على الشرط الجزائي بالكامل ولن يترك مليمًا واحدًا".