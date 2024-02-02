شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي أخطر محمود متولى بالاستغناء بعد قرار كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي أخطر محمود متولي مدافع الفريق، بضرورة إحضار عرض للرحيل عن الفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأضاف شوبير عبر برنامج كان 2023 عبر قناة أون تايم سبورت 2: "كولر قال إن محمود متولي يصدر طاقة سلبية اللاعبين بسبب الإصابات والأهلي أخطر محمود متولي للبحث عن فرصة أخرى للعب، وموقفه غالباً مثل أيمن أشرف بالرحيل نهاية الموسم".

وأضاف شوبير: "الأهلي استقر على التعاقد مع لاعبين من الخمسة الأفارقة الذين جاءوا تحت الاختبار، أحدهم ظهير أيسر والآخر مهاجم". وواصل: "محمد الشناوي يصل الأهلي الأحد المقبل، ومن المقرر أن يتم تحديد فترة التأهيل سواء في قطر أو ألمانيا".