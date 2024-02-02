بوصلة عشاق الراليات تتجه نحو حائل في السعودية

الرياص - اسماء السيد - حائل: أيام قليلة وتتجه أنظار وبوصلة عشاق سباقات السرعة الصحراوية نحو حائل "مهد الراليات" وسيعلن من خلال "رالي حائل تويوتا الدولي" بطل أول جولة من بطولة كأس العالم للراليات فئة الباها للعام 2024 من خلال قطع مسافة 484 كلم يمرّ من خلالها المتسابقون على تضاريس متنوعة ، تتناغم مع شتاء المنطقة التي تمثل أجمل منطقة سياحية شتوية بالمملكة وفق تحديد موسمها السياحي خلال الشتاء ليشكل ذلك عاملاً محفّزاً للسائقين.

ويقول منيف السلماني (متسابق راليات) إن "ليس هناك وقت أفضل من هذا التوقيت ليقام فيه رالي المنطقة، فشتاء حائل يلاءم ويناسب كل متسابق سواء على الصعيد البدني أثناء السباق أو على مستوى محركات المركبة لنضمن بذلك عدم ارتفاع درجات الحرارة التي بسببها تحدث أعطال ميكانيكية".

وعن رالي حائل الذي ترعاه هيئة تطوير منطقة حائل وينظمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أضاف سلمان الضويلي (متسابق راليات) أن "تضاريس حائل متنوعة وهذا ما يميزها عن غيرها من المناطق فتجد المسارات الترابية، الجبال، الصحراء المفتوحة والكثبان الرملية وهذا ما يجعل سباق حائل متفرّدا عن البقية".

وأضاف الضويلي "تشرّب أهالي حائل ثقافة الرالي حتى أصبحوا يعرفون قوانين اللعبة وضوابطها وأسماء متسابقيها المحليين والعالميين ونجدهم دائمًا على امتداد مسارات السباق من أجل تحفيز المتسابقين والتقاط الصور التذكارية".

يذكر أن سباق رالي حائل تويوتا الدولي 2024 ينطلق خلال الفترة من 8 - 10 شباط (فبراير)، فيما تنطلق فعالياته المصاحبة في الخامس من الشهر نفسه حتى الحادي عشر منه.