شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يرفض التخلى عن غنام محمد بعد اهتمام المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بنادي مودرن فيوتشر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، عن توقف مفاوضات المصري مع النادي لضم غنام محمد خلال الميركاتو الشتوي الجاري، في ظل تمسك النادي باستمرار اللاعب مع الفريق باعتباره أحد العناصر الأساسية بالإضافة إلى قيده في القائمة الأفريقية للفريق والتي تشارك في بطولة الكونفدرالية.

ونجح مودرن فيوتشر في ضم 8 صفقات شتوية حتى الآن وهم: عمرو السيسي، عبد الله محمد، علي ياسر، الكاميروني أرنولد ايبا، عمر وائل، محمد زعلوك، عبد الرحمن رشدان، وأحمد خالد كباكا.

واتفق مسئولو مودرن فيوتشر مع الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة حسام حسن، على وضع خطة للنزول بمعدل أعمار الفريق، ومنح الفرصة للشباب، وذلك لبناء فريق قوي قادر على المنافسة على البطولات.

وكان مودرن فيوتشر قد استهل الميركاتو الشتوي بضم ثلاثة لاعبين من شباب الأهلي ضمن صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى القلعة الحمراء، وهم: عبد الرحمن رشدان، أحمد كباكا ومحمد زعلوك.

وفتح الجهاز الفني للفريق الأول لمودرن فيوتشر بقيادة حسام حسن، صفحة جديدة مع جميع اللاعبين، سواء مع الأساسيين أو نجوم الدكة، وذلك للحصول على الفرصة والمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسام حسن في اجتماعه الأول مع لاعبي الفريق، أن جميع اللاعبين لديهم فرصة متساوية في المشاركة، وعلى كل لاعب أن يبذل الجهد ليحجز مكاناً في التشكيل الأساسي للفريق.