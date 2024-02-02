شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يغلق باب الرحيل أمام محمد عبد المنعم للدوري القطري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو النادي الأهلي باب الرحيل أمام محمد عبد المنعم مدافع الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية التي مازالت مفتوحة في بعض الدوريات الخارجية كما تم تمديد موعد إغلاقها في مصر حتى يوم 6 فبراير الجاري.

وأبلغ مسئولو الأهلي ، اللاعب بأن الفريق يحتاج جهوده الفترة المقبلة ولن يتم الإستغناء عنه بعدما وصلته عدة عروض من أندية خارجية الفترة الماضية أبرزها من قطر القطري الذي عرض 3 مليون دولار للحصول على خدمات اللاعب في فترة الإنتقالات الشتوية التي مازالت مُستمرة في قطر حتى يوم 5 فبراير الجاري.

وقال مصدر في الأهلي ، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق رفض فكرة التفريط في عبد المنعم الذي يُعد أبرز المدافعين في الدوري المصري حالياً ، مُشيراً إلى أن وجهة نظر كولر اتفقت مع رؤية مسئولو القلعة الحمراء الذين تحفّظوا على العرض القطري بسبب ضعف قيمته ، والأهم أن النادي لا يرغب في رحيل اللاعب لأحدى الدوريات العربية إلا إذا كان العرض المالي مُغر للغاية ، ويرى مسئولو الأهلي أن قدرات محمد عبد المنعم تؤهله للإحتراف في إحدى الدوريات الأوربية الكبرى خاصة وأن أسمه إرتبط بعدة أندية كبيرة في أوربا الفترة الماضية.

وطلب مسئولو الأهلي من عبد المنعم ، إغلاق ملف الرحيل في ميركاتو الشتاء الحالي خاصة وأن الفريق لديه إرتباطات كثيرة وصعية على الصعيدين المحلي والأفريقي خلال الفترة المقبلة ويحتاج للإبقاء على جميع عناصره الأساسية.