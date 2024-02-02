الصفقات الجديدة فى تدريبات الزمالك غدا

ياسر رشاد - القاهرة - أبلغ عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك جميع اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم التواجد فى مقر النادى ظهر غدا السبت للاجتماع مع البرتغالى جوزيه جوميز الذى وقع عقدا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمدة موسم ونصف ومعه ثلاثة مساعدين حيث ينتظم الجدد فى أول مران لهم وهم عبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر ومحمد شحاته وأحمد حمدى وياسر حمد ومهاب ياسر وموتامبا الاوغندى ومحمد عاطف وزياد زكريا.

واعتمد مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم ويتكون من المدير الفني جوزيه جوميز

مدرب مساعد أندري بيكي

مدرب حراس لويس فيسنتي

مدرب أحمال جواو ميشيل

وبالتالي رحيل محمد عبد المنصف مدرب الحراس في الفترة السابقة

وكان الجهاز الفنى قد منح قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب العودة إلى القاهرة بعد المشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي، استعداداً لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة مساء الاثنين الماضى قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضى على ستاد آل مكتوم في نهائي البطولة.