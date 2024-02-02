لابورتا يشن هجوم عنيف على ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - شن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني هجوما ضد غريمه ريال مدريد بشأن تقنية الفيديو "فار" مضيفا أن الملكي استفاد كثيرا منها.

قال لابورتا في تصريحاته لوسائل الإعلام الإسبانية أن نادي ريال مدريد هو واحد من الأندية الأكثر إستفادة من تقنية الفيديو "VAR".

وواصل رئيس برشلونة حديثه أنه ما تقوم به قناة ريال مدريد غير أخلاقي أبداً، مضيفا أن القاضي أعلن تمديد التحقيق معنا بطلب من ريال مدريد كمتضرر من القضية، ومنذ سنة ليس هناك دلائل.

ما حدث في مباراة ألميريا:

وواصل لابورتا أن ما حدث في مباراة ريال مدريد وألميريا عار والجميع رأى ذلك. ثم يقولون مجدداً أن الحكام يساعدوننا لافتا إلى أن ما يفعله نادي ريال مدريد عار.