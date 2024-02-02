شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة اكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة، على رأسها ميكالى ضمن المرشحين لخلافة فيتوريا، الزمالك يكثف مفاوضاته مع محمد شكرى، الاهلى يخمد فتنة ايقاف القيد.

فيتوريا لاتحاد الكرة: لا تحاسبونى على أفريقيا.. جئت لتحقيق حلم المونديال

كشف مصدر مطلع فى اتحاد الكرة أن البرتغالى روى فيتوريا يرغب فى الاستمرار فى مهمته مع منتخب مصر رغم الإخفاق الكبير فى مشواره مع الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية. وأخفق منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا فى استكمال بطولة أمم أفريقيا بعدما ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة من الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أى انتصار فى البطولة واستقبلت شباك الفراعنة 7 أهداف.

نجح مسئولو النادى الأهلى فى إنهاء أزمة قرار منعه من القيد قبل 24 ساعة من غلق باب الانتقالات الشتوية من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، بعدما تلقى مسئولو الأهلى إخطاراً من الاتحاد الدولى لكرة القدم بمنع النادى من القيد بسبب مستحقات لاعبه السابق البرازيلى برونو سافيو المقدرة بـ250 ألف يورو قبل مد غلق القيد حتى 6 فبراير الجارى.