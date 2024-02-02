شكرا لقرائتكم خبر عن 11 لاعبا يرحلون عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية رحيل 11 لاعبا عن فريق الزمالك ، مقابل التعاقد مع صفقات جديدة، لتدعيم صفوف الفريق الفترة المقبلة.

وتضم قائمة الراحلين عن الزمالك محمد عبد الغنى ، عمرو السيسي ، محمد طارق ،حاتم سكر ، عبد الله محمد ، علي ياسر ، محمد حسام "بيسو" ، كريم عبد الحق، أحمد زكي ، أحمد عبد الرحيم "إيشو"، عبد الله جمعة.

فى المقابل تعاقد الزمالك مع كل من عبدالله السعيد من بيراميدز، ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش على سبيل الاعارة بنية البيع، ناصر ماهر من فيوتشر، الاوغندي موتيابا، أحمد حمدى لاعب مونتريال الكندى، الفلسطينى ياسر حمد، مهاب ياسر من الداخلية، محمد عاطف من طنطا، بالإضافة إلى زياد كمال من إنبى.

وكشف مصدر داخل نادى الزمالك عن دور عبد الله السعيد من أجل تسهيل إتمام إجراءات انتقاله إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.