راكيتيتش: هدفنا إعادة الشباب إلى مكانته الطبيعية

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب فريق الشباب السعودي الجديد سعادته بالانضمام لصفوف الليوث ضمن خطة النادي لدعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري,

وقال راكيتيتش في المؤتمر الصحفي لتقديمه لاعبًا لنادي الشباب: "انتقال بعض النجوم إلى الدوري السعودي كان له تحول كبير، أنا هنا لكي أقدم دوري ومساعدتي لـ نادي الشباب ".

وأضاف: " شكرًا لكم على هذه الثقة .. سوف أقدم لكم أفضل ما لدي لنعيش لحظات مميزة كما شاهدت من كؤوس وبطولات ".

واختتم نجم برشلونة السابق تصريحاته قائلًا: " نرغب بأن نعيد نادي الشباب إلى مكانته ابتداءً من أول مباراة لنا في الدوري ".

مدة عقد راكيتيتش مع الشباب السعودي وموعد وصوله

كشفت مصادر عن مدة عقد النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي سيقوم بتوقيعه مع نادي الشباب السعودي خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري وموعد وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

وقال المصدر: " اتفقت إدارة نادي الشباب مع النجم الكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش التوقيع على عقد لمدة موسم ونصف الموسم، ومن المتوقع وصول اللاعب إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين المقبل ".

حسمت إدارة نادي الشباب السعودي صفقة النجم الكرواتي راكيتيتش ضمن خطة الليوث لدعم خط وسط الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير الجاري.