شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتقدم على الاكوادور 1/صفر فى كأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر الوطنى للتنس على الاكوادور بنتيجة 1 / صفر فى المواجهة القائمة حاليا بالملعب الرئيسى بنادى الجزيرة والفاصلة فى التأهل للمجموعة الأولى العالمية لكأس ديفيز . وتقدم للفراعنة النجم محمد صفوت بعد تغلبه فى مباراة ماراثونية استغرقت 3 ساعات و37 دقيقة على نظيره الفارو ميزا المصنف 312 عالميا. وحضر اللقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى ورئيس اتحاد التنس إسماعيل الشافعى وسفيرالإكوادوربالقاهرة ورئيس نادى الجزيرة شريف سيف النصر ونائبه المهندس ايهاب لهيطة والسكرتير العام لإتحاد التنس المهندس وليد سامى وأمين الصندوق وائل التلبانى وأعضاء مجلس الإدارة شيرين السقا وحازم شيحة وأحمد كمال والسكرتير العام المساعد مروى عبد الرحمن. وقدم النجم محمد صفوت مستوى راقيا للغاية وادى برجولة وقتال داخل الملعب حيث تأخر فى المجموعة الاولى 4 / 6 وفاز بالمجموعتين الثانية والثالثة 7/ 6 و 7 / 6 بعدما انقذ المباراة فى كرة المباراة اربع مرات ليهدى مصر التقدم. ويلعب حاليا عمر عصراوى مع ايميلو جوميز ونجح النجم عصراوى فى الفوز بالمجموعة الاولى 7/ 5 .

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز