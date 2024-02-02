مدرب برشلونة يتحدث عن انحياز التحكيم الإسباني لريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث الإسباني تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل مباراة ألافيس، عن انحياز التحكيم الإسباني لريال مدريد.

وقال تشافي عن ريال مدريد: "إنهم يؤثرون على الحكام، ويفعلون ذلك كل أسبوع، وأعتقد أن ذلك يغش المنافسة قليلا".

ووجهت إلى برشلونة والعديد من مديري النادي السابقين تهمة الرشوة العام الماضي بعد مدفوعات لرئيس التحكيم الإسباني السابق خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.

وينفي النادي الكتالوني أن مدفوعاته التي تزيد عن سبعة ملايين يورو (7.5 مليون دولار) كانت محاولة للتأثير على التحكيم.

واختتم تشافي: "موضوع نيجريرا لم يساعدنا على الإطلاق، وهذه حقيقة واقعة، وهذه هي الطريقة التي يجب أن نتنافس بها".

ويزور برشلونة نظيره ألافيس، غدا السبت، بينما يستضيف ريال مدريد أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث في مباراة ديربي الأحد.

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